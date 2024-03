Inzaghi | «Calcoli per il derby? Assolutamente no! Niente tabelle»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ultima conferenza prima della sosta per, dopo che l’Inter è stata fermata sull’1-1 dal Napoli al Meazza. Le parole del tecnico dalla sala stampa. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Napoli. Come si valuta il momento? Chiaramente, facendo una valutazione dall’inizio dell’anno, abbiamo fatto un grandissimo percorso. Abbiamo quattordici punti di vantaggio a nove partite dalla fine, sono ventisette punti con uno scontro diretto e dovremo lavorare nel migliore dei modi. Volevamo questa vittoria per noi, per i nostri tifosi per l’accoglienza che ci hanno fatto. C’è un po’ di amarezza, abbiamo concesso un po’ le distanze negli ultimi venti minuti se non quel calcio d’angolo su palla nostra e quella disattenzione sulla marcatura. Si possono trovare delle analogie fra stasera e ...

