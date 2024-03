Inzaghi | «Angolo regalato | persi due punti Cuadrado torna»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)conclude una settimana non certo entusiasmante con il pareggio per 1-1 di Inter-Napoli. Su Inter TV, l’allenatore valuta il momento della squadra e la partita di stasera. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonea margine di Inter-Napoli: «I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, contro una squadra di valore campione in carica e con tanta qualità. Abbiamo fatto primo tempo e inizio secondo un’ottima gara, gli ultimi venti minuti abbiamo perso le distanze e il Napoli si è fatto più offensivo. Poi c’è stato un calcio d’dove abbiamo perso le marcature e abbiamo perso due. Gli esterni? Fortunatamente posso alternare, abbiamo fuori in questo momento sia Carlos Augusto sia Juan Guillermoche rientreranno dopo la sosta e ci saranno alternative in più. ...