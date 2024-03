Investimenti in calo del 37% nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Circa 438 miliardi di euro. È il valore deglieffettuati per le acquisizioni (buyout) nel settore del private equity nel, che in tutto il mondo sono calati del 37% su base annua. A rivelarlo nei giorni scorsi è stata la nota multinazionale della consulenza Bain & Company che ha pubblicato il suo Global private equity report 2024. Lo scorso anno i costi dei finanziamenti in questo settore sono aumentati di 525 punti base (5,25%) da marzo 2022 a luglio, il più rapido irrigidimento registrato negli ultimi decenni.