Investimenti e diplomazia 2.0: il blitz digitale della Cina in Africa - Almeno a giudicare dai rispettivi obiettivi, Africa e Cina non potrebbero essere attori più complementari. The post Investimenti e diplomazia 2.0: il blitz digitale della Cina in Africa appeared firs ...msn

Al Green Deal europeo servono 2.500 miliardi di Investimenti - MilanoFinanza News - Gli obiettivi europei a medio termine pongono sui piatti della bilancia la competitività da un lato e le due transizioni (digitale e verde) dall’altro. Al centro ci sono gli Investimenti: 2.500 miliar ...informazione

I ripensamenti della strategia saudita - L’Osservatorio Infrastrutture si concentra su come geopolitica ed economia influenzano e sono influenzate dalle decisioni di investimento in progetti infrastrutturali. L’obiettivo è analizzare i trend ...ispionline