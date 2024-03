Inter-Napoli | solo un punto Marotta blinda Inzaghi | “Vogliamo proseguire con lui”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 17 marzo 2024 – Nel lungo avvicinamento a uno scudetto che sembra già nelle mani dell', arriva una mezza frenata in casa contro ilche fa da ultima tappa prima della sosta. Una sfida giocata forse con un pizzico di rilassatezza, data dall'enorme vantaggio sulla seconda. È così che, pur in una gara in cui non mancano le occasioni, Lautaro e compagni escono dal terreno di gioco con un. A Bologna il gol decisivo era arrivato con un'azione “da terzo a terzo”, stavolta l'assist è sempre del “terzo” (Bastoni) e a chiudere va il “quinto” (Darmian). I meccanismi restano molto ben oliati, all'sembra più che altro mancare un po' di vigore agonistico per raddoppiare in contropiede sfruttando gli spazi lasciati dal. Flessione Dopo tante partite in cui a fare la differenza è ...