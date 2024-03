Inter – Napoli | labiali alla moviola

(Di lunedì 18 marzo 2024)è stato il posticipo delle 20.45 andato in scena allo Stadio Meazza. La partita è terminata 1 – 1.rete di Darmian sul finire della prima frazione, ha risposto sul finire della ripresa Juan Jesus. Un pareggio che può andare bene ai nerazzurri, ma che frenano le ambizioni di Europa del. Il centrale difensivo degli azzurri autore del goal è stato protagonista di un alterco con Francesco Acerbi. Il brasiliano partenopeo ha detto all’arbitro di essere stato apostrofato come “negro di m….” dal difensore nerazzurro. I due poi avrebbero chiarito, ma, nel caso fosse realmente accaduta una situazione del genere, sarebbe fatto grave. Ladi Cesari nel post gara ha approfondito anche le immagini relative al labiale di Acerbi., ...

Francesco Acerbi non partirà con la Nazionale azzurra per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo... (ilmessaggero)

Francesco Acerbi non partirà con la nazionale azzurra per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo... (ilmessaggero)

Juan Jesus-Acerbi, il Napoli sui social: «Diciamo no al razzismo» - «I nostri occhi hanno visto troppe cose, le nostre orecchie hanno ascoltato troppo» comincia così il lungo video social condiviso dal Napoli in queste ore sui propri canali per rispondere a quanto ...ilmattino

Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l’insulto a Juan Jesus: cosa rischia adesso - Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l'insulto a Juan Jesus: ha spiegato cosa è successo in campo Francesco Acerbi escluso dall'Italia di Luciano Spalletti dopo il presunto insulto razzista a Juan ...youmedia.fanpage

Sacchi: "Il Napoli con l'Inter ha pensato soprattutto a difendersi: non si è mai visto vicino l'area di Sommer" - L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Arrigo Sacchi ha detto la sua su Inter-Napoli ai taccuini de 'La Gazzetta dello Sport'. "Dall’Inter ci si attendeva una reazione dopo l’eliminazione ...areanapoli