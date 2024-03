Inter-Napoli | Juan Jesus e l’insulto razzista di Acerbi | “Mi ha chiamato n***o” Poi a fine gara | “Ha chiesto scusa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il risultato sul campo, il pareggio per 1 a 1 traa San Siro, è stato offuscato da un episodio di razzismo, che se confermato sarebbe molto grave. Le immagini televisive mostrano infatti il difensore azzurroavvicinarsi all’arbitro La Penna molto arrabbiato durante la ripresa. Il labiale è chiaro: “Mi ha detto ‘tu sei un‘, a me questo non sta bene”, ha infatti denunciato il calciatore, puntando il dito contro il collega nerazzurro Francesco. Il direttore dihaa colloquio i due calciatori e ha preteso un chiarimento. Allaè stato l’autore del gol del pareggio del(nel primo tempo per l’...