Inter Napoli | Calzona fa l’impresa ma non gli viene riconosciuta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024), impresa dia San Siro nel frenare la corsa della capolista ma sui quotidiani non gliÉ un’impresa avere impedito all’di conseguire l’ennesima vittoria del 2024,rompendo una serie lunghissima? A leggere i giudizi relativi al mister delda parte dei giornali di Milano neanche tanto. Non si va oltre il 6 e un po’ stupisce. Ecco il perché della sufficienza che non va oltre.– La Gazzetta dello Sport dà questo giudizio : «Due costanti della sua gestione: prende sempre gol ma – almeno in A – non perde mai. E in casa della capolista: il punto fa curriculum». Per il Corriere della Sera la spiegazione è questa: «La Champions è lontana e per arrivarci serve di più, ma conserva ...