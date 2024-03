Inter-Napoli | Acerbi insulta Juan Jesus | rischia la squalifica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Episodio spiacevole ieri in campo a San Siro durante la sfida tra, terminata 1-1.si è lamentato con l’arbitro per aver ricevuto un insulto razzista da, proprio nella giornata che la Serie A ha dedicato alla lotta contro il razzismo (“Keep Racism Out” il claim).ha poi affermato di aver chiarito con, che si è scusato con lui, ma il difensore dell’grosso.laNelle immagini (il cronometro segna il 59?) si vedeche, dopo un corpo a corpo con, richiama La Penna e dal suo labiale si legge: “Mi ha detto negro. Così non ...