Inter-Napoli 1-1 | gol di Darmian e Juan Jesus

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match che oggi chiude la 29esima giornata della Serie A. Nerazzurri avanti con, replica partenopea con la rete diche nega alla capolista l’undicesima vittoria consecutiva. L’sale a 76 punti e guida la classifica con 14 punti di vantaggio sul Milan. Ilè a quota 45, con poche speranze di rimanere in corsa per il quarto posto, ora lontano 9 punti. L’comincia con atteggiamento aggressivo, ilfatica a uscire dalla pressione nerazzurra. I padroni di casa creano occasioni in serie al 13?. Meret deve negare il gol prima ae poi a Lautaro, l’azione si chiude con il tentativo impreciso di Barella. L’...

