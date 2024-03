Inter | la stagione non può finire a marzo! Ancora tanti obiettivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’è incappata nella prima settimana negativa della, l’ultima, dove ha steccato due partite di fila. La sosta non arriva al momento giusto (o forse sì, per ricaricare le pile), ma adesso non deve subentrare la modalità vacanza. AL MEGLIO – Che nessuno tocchi quanto fatto dall’. La dolorosa e rovinosa eliminazione dalla Champions League di mercoledì contro l’Atlético Madrid non può certo sminuire il percorso fatto dalla squadra di Simone Inzaghi. Né tantomeno il pareggio di ieri col Napoli, per quanto sia arrivato con forti recriminazioni. L’unico problema è che sono arrivati in serie e prima di una sosta per le nazionali. Ossia di due settimane senza partite, con la Serie A che si ferma per una manciata di gare ufficiali e un’infinità di amichevoli inutili. Un qualcosa di evitabile, soprattutto in questo momento ...