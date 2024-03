Inter | Inzaghi | 'Vista grande educazione in campo | Atletico grossa delusione Cose negative? Abbiamo la corazza'

Inzaghi: "Deluso per il risultato, affrontati i Campioni d'Italia. Sommer inoperoso" - L'Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Napoli. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Diciamo che c’è un po’ di delusione soprattutto per la partita fatta dai ragazzi ...areanapoli

Serie A, 1-1 tra Inter e Napoli: Juan Jesus risponde al gol di Darmian - Luci a San Siro per il big match di questa 29ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli.erreemmenews

Video Gol Inter-Napoli 1-1, highlights e sintesi - Nella gara serale della domenica, l’Inter, dopo la dolorossissima eliminazione in Champions ... mezzo dalla sinistra e Darmian di prima insacca da centro area. I ragazzi di Inzaghi vogliono chiudere ...milanotoday