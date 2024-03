Inter | Inzaghi | “È stata commessa solo una leggerezza sul gol”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Diciamo che c’è un po’ di delusione soprattutto per la partita fatta dai ragazzi. Il Napoli è una squadra con tantissima qualità, siamo stati bravi nel primo tempo e abbiamo fatto un inizio ripresa molto buono. Abbiamo commessolache ci è coil gol ma abbiamo vinto dieci volte nelle prime dieci del 2024, c’è delusione perché il Napoli è stato ordinato ma Sommer è stato inoperoso”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonedopo il pareggio contro il Napoli. “Veniamo da una settimana da cerchio rosso sul calendario. Ma stasera – ha proseguitovistato da Dazn – ho fatto i complimenti ai ragazzi, siamo tornati alle 5.30 di giovedì da Madrid e abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la gara. ...

