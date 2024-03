Inter | i giocatori convocati in Nazionale | l' elenco completo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Soltanto un pari per l'di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo essere stati eliminati agli ottavi di finale di Champions League per mano dell'Atletico Madrid di Diego Simeone, non sono andati oltre l'1-1 a San Siro contro il Napoli, con Juan Jesus che ha risposto nel finale all'iniziale...

I Diffidati di Atletico Madrid-Inter : ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica in vista dell’eventuale andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Ben sette Diffidati in questa ... (sportface)

L’ Italia si prepara ad affrontare Venezuela ed Ecuador in due amichevoli che si disputeranno negli Stati Uniti. L’occasione per Luciano Spalletti di valutare i suoi giocatori in vista di EURO 2024, ... (inter-news)

Acerbi ha chiesto scusa a Juan Jesus, ora ha paura di essere escluso dalla Nazionale - Il giocatore dell'Inter potrebbe andare incontro a una sanzione durissima dopo il suo insulto rivolto ai danni di Juan Jesus. Quello tra Francesco Acerbi e Juan Jesus è un episodio certamente da ...areanapoli

Zazzaroni: «Allegri bersaglio da due anni e mezzo, ma alla Juve c’è un grosso problema» - Alla Juve, non sei al Genoa, giocare nella Juve o nell’Inter è un’altra storia ... Del Piero, Tevez, mancano i giocatori di fantasia. C’erano Iling Junior, Cambiaso, Locatelli, Miretti. Concludo ...juventusnews24

Adani non ha dubbi: "Acerbi da squalificare immediatamente, che tristezza" - ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Domenica Sportiva', in onda sulla Rai, in merito all'episodio tra i due giocatori: "La squalifica di Acerbi sarebbe la cosa immediata ...areanapoli