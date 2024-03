Inter e Napoli | un pareggio dopo l’euro-delusione | Juan Jesus risponde a Darmian | Calzona imbattuto in A

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un buonferma l’incredibile striscia di dieci vittorie dell’e impone ilnello scontro tra i campioni d’Italia in carica e i loro ormai certi futuri successori. Era la partita tra le due eurodeluse dalla Champions, eliminate martedì e mercoledì con tanti rimpianti, e alla fine la vittoria continua a mancare anche nel rientro in Serie A. La serie di partite senza sconfitte, in ogni caso, rimane aperta per i nerazzurri: 23, a una dalla top-10 di sempre. Per la prima voltaun’infinità di tempo, l’non allunga o mantiene le distanze dalla seconda, ma il Milan rosicchia due punti e adesso, se si dovesse arrivare al derby con l’attuale distacco di 14 punti (che sono anche quelli che separano l’dallo scudetto), per la squadra di Inzaghi servirebbe ...

AGI - Reduce dalla cocente eliminazione in Champions League ai rigori contro l'Atletico Madrid, l'Inter rallenta anche in campionato pareggiando con il Napoli nel big match della 29 giornata di ... (agi)

Il video con gli Highlights e i gol di Inter-Napoli 1-1, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Si chiude il turno prima dell’ultima sosta per le nazionali e i nerazzurri ... (sportface)

Calzona: “Non c’è tempo per la fase offensiva, in 24 giorni solo 7 allenamenti tattici” - L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: “Risolvere tutti i problemi in poco tempo ci vuole un mago, ...iamnaples

Juan Jesus offeso, poi Acerbi si scusa: il labiale del brasiliano all'Interista - Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è stato il vero protagonista, a sorpresa, della partita degli azzurri contro l'Inter. Juan Jesus è stato il grande protagonista di Inter-Napoli. Il difensore è ...areanapoli

PRESS CONFERENCE - Napoli, Calzona: "Giochiamo tanto e ci alleniamo poco, ci vuole tempo per sistemare tutto" - MILANO - Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pari contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Per risolvere tut ...napolimagazine