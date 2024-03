Inter | Dimarco | ‘Insulto di Acerbi a Juan Jesus? Se hanno chiarito non vedo problemi’|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 18 marzo 2024) 2024-03-18 00:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Federico, difensore dell’, ha parlato a Dazn al termine di-Napoli. Sull’insulto diha dichiarato: “Io non ho visto niente, sono grandi e penso che si siano già chiariti tra di loro. Se la cosa è sistemata nonproblema”. Percepite il calo nel secondo tempo?“Nel primo tempo abbiamo avuto un bell’approccio, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Nel secondo tempo con delle disattenzioni e la stanchezza di Madrid abbiamo preso gol e ci dispiace”. Il ritorno del Napoli e dell’Atletico sono per merito loro o per un calo dell’? “Con l’Atletico abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a chiuderla, ma ...