Inter | Dimarco | 'Insulto di Acerbi a Juan Jesus? Se hanno chiarito non vedo problemi'

Dimarco dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’intervista su Sky Sport ha parlato del momento della squadra e dei prossimi impegni con l’Italia. dopo LA PARTITA – Federico Dimarco ... (inter-news)

Inzaghi: "Deluso per il risultato, affrontati i Campioni d'Italia. Sommer inoperoso" - Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara pareggiata contro il Napoli: "Veniamo da una settimana da cerchio rosso sul calendario". L'Inter ha pareggiato per 1-1 contro il ...areanapoli

Video Gol Inter-Napoli 1-1, highlights e sintesi - Nella gara serale della domenica, l’Inter, dopo la dolorossissima eliminazione in Champions ... Passano 5 minuti e su punizione Calhanoglu tocca per Dimarco, tiro deviato, il portiere mette in corner.milanotoday

Inter-Napoli 1-1: Juan Jesus vale il pari, rimonta a metà per la Champions - Finisce in parità nella scala del calcio. Finisce uno a uno tra l’Inter pronta a cucirsi sul petto la seconda stella ed il Napoli che sul petto ha ancora lo scudetto. I ...ilmattino