(Di lunedì 18 marzo 2024) L'prende posizione sul caso di razzismo che coinvolge Francesco. Il club nerazzurro ha ricevuto in mattinata la comunicazione...

Il club biancoceleste rompe il silenzio sui fatti accaduti a Ciro Immobile . Il comunicato della Lazio per esprimere la propria solidarietà. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile si è trovato al ... (rompipallone)

L’Inter ha appena lanciato un comunicato in merito all’esclusione di Acerbi dall’Italia per la presunta offesa razziale a Juan Jesus. comunicato INTER ? “FC Internazionale Milano prende atto del ... (inter-news)

Inter, comunicato UFFICIALE: 'Presto confronto con Acerbi per far luce su quanto accaduto' - L`Inter prende posizione sul caso di razzismo che coinvolge Francesco Acerbi. Il club nerazzurro ha ricevuto in mattinata la comunicazione della Figc riguardo all`esclusione.calciomercato

ITALIA, Caso Acerbi: lascia il ritiro, al suo posto Mancini - Iniziato il ritiro della Nazionale a Roma, da dove domani partirà per gli Stati Uniti. tra i convocati anche Giacomo Bonaventura. E la squadra azzurra ha dovuto fare subito i conti ...firenzeviola

Milan, infortunio Kalulu: le condizioni del difensore francese - Il francese ex Lione era rientrato da poco dall’infortnio ed era alla sua prima da titolare. Ecco il comunicato. KALULU – «A seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ...calcionews24