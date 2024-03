Inter | Acerbi | “Non ho mai detto frasi razziste a Juan Jesus Gioco da 20 anni | so quel che dico”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “dalla mia bocca non sono mai uscite. E’ l’unica cosa che posso dire”. Lo hail difensore dell’, Francescocettato dai cronisti all’arrivo a Milano dopo aver lasciato il raduno della Nazionale. Il centrale nerazzurro è al centro di un’accusa di razzismo per una presunta frase proferita nei confronti didel Napoli ieri sera, ma respinge le accuse: “Io so che non ho mai, Sono 20chea calcio e solo che. Sono tranquillo”, riporta l’Ansa. SportFace.

Dopo aver preso le difese di Francesco Acerbi (LEGGI QUI) in cui ha chiarito che il diverbio avuto con Juan Jesus non era di stampo razzista.... (calciomercato)

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì, con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca Rossi , insieme ad altri ospiti ... (inter-news)

Inter-Napoli, Santacroce: “Per la Champions è un punto che serve a poco. Acerbi Da un nuomo non me lo aspetto, ci vuole intelligenza” - Il posticipo della 29° gironata di campionato tra Inter e Napoli finisce 1 a 1, senza grande spettacolo ma soprattutto con aspre polemiche. A far discutere è l’atteggiamento di Francesco Acerbi, che ...tag24

Acerbi rischia il posto in nazionale... e potrebbe anche aver terminato la stagione in anticipo - Ieri, però, è stato lo stesso Acerbi, da giocatore e non da tifoso, a dare del negro ad un avversario, Juan Jesus, nel corso di Inter Napoli, finista 1-1. L'espressione razzista è stata subito ...fai.informazione

Acerbi-Juan Jesus, un video rivela tutto: ecco il gesto che incastra l’Interista - Acerbi-Juan Jesus, il caso continua a far discutere: spunta un video tra i due giocatori, l’Interista ‘incastrato’ da un gesto Inter-Napoli di ieri sera passerà alla storia, purtroppo, per il caso che ...calciomercato