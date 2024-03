Intelligenza artificiale e nuovi lemmi digitali | se ne discute domani martedì 19 marzo al dipartimento di Scienze Politiche di Caserta

Apple tratta con Google per portare l'IA Gemini sull'iPhone - Apple è in trattative per integrare l'Intelligenza artificiale Gemini di Google nell'iPhone, gettando le basi per un accordo che scuoterebbe il settore dell'Intelligenza artificiale. Lo riporta ...ansa

Saluzzo, grande attesa per "Scintille.tech": il primo evento dedicato all'Intelligenza artificiale etica - Il 26 marzo alle ore 18.15 presso il Monastero della Stella di Saluzzo si terrà il primo evento della nuova rassegna culturale a cura di eVISO, Scintille.tech, dal titolo ETIC-AI: Gli ingredienti di ...targatocn

“Il governo dell’Intelligenza artificiale” - L’Intelligenza artificiale, ovvero quell’insieme di soluzioni tecnologiche il cui scopo è simulare i processi della mente umana, ha il potere di trasformare e “aumentare” ogni aspetto della delle ...ansa