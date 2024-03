Intelligenza artificiale | Apple tratta con Google per portarla sull' iPhone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'evoluzione tecnologica degli smartphone è in continua accelerazione, e al centro di questa rivoluzione troviamo l'(IA)., il gigante di Cupertino, non è nuova a innovazioni dirompenti, ma sembra che per il prossimo grande passo, iOS 18, stia cercando un alleato inaspettato:. Le due aziende, tradizionalmente rivali nel settore tecnologico, potrebbero unire le forze per integrare Gemini, il potente motore digenerativa di, negli. Un accordo rivoluzionario La notizia, trapelata da fonti vicine alletive e riportata da Bloomberg, indicherebbe cheè in fase di negoziazione conper ottenere una licenza che le ...