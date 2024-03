Insulti razzisti a Juan Jesus | il Milan si schiera sui social | “WeRespAct”

Francesco Acerbi non partirà con la nazionale azzurra per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo... (ilmessaggero)

Per prima cosa Francesco Acerbi ha dovuto fare le valige e tornare a casa: via dal ritiro della Nazionale del ct Luciano Spalletti, ufficialmente per non turbare “la serenità” del gruppo, ha ... (ilfattoquotidiano)

Inter-Napoli, Santacroce: “Per la Champions è un punto che serve a poco. Acerbi Da un nuomo non me lo aspetto, ci vuole intelligenza” - A far discutere è l’atteggiamento di Francesco Acerbi, che avrebbe rivolto Insulti razzisti a Juan Jesus nel corso della gara. Un comportamento su cui sia l’Inter, che la FIGC, vorrà fare chiarezza.tag24

Italia: Acerbi escluso dai convocati per l’insulto a Juan Jesus - Giusto il tempo di arrivare, spiegare la propria versione e tornarsene a casa per Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, questa mattina, è stato escluso dai convocati dell’Italia, in vista delle d ...goalsicilia

Acerbi nella bufera per gli Insulti a Juan Jesus, la Procura apre un'indagine - Se un giocatore non se la sente di proseguire perché offeso per questioni razziste, deve essere sostenuto nella sua decisione, deve esserci buon senso.areanapoli