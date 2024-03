Installare LineageOS | la miglior ROM Android 14 per smartphone anche vecchi

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo il rilascio di una nuova versione dinon tutti i telefoni riceveranno l'ultima versione del sistema operativo: bisogna aspettare che il produttore sviluppi la versione per quel modello di cellulare, cosa non sempre scontata e, sicuramente, non immediata. Per questo motivo, abili programmatori hanno preso il codicerilasciato da Google per farne una nuova ROM che chiunque può scaricare edgratuitamente sul proprio telefonino. Una delle più note, antiche e apprezzate di queste ROM èche èquella con il maggior supporto da parte della community di smanettoni e appassionati di. Con essa possiamo portare14 su quasi ognimodelli, ...