(Di lunedì 18 marzo 2024) Èdi quanto temuto l’subito da Alessianel finale della partita vinta sabato contro Il Bisonte Firenze. La palleggiatrice della squadra del Consorzio è stata sottoposta a degli esami di controllo alla caviglia destra che hanno escluso. La società non si è sbilanciata sui tempi di recupero, facendo sapere che verrà sottoposta a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano, prima della semifinale di ritorno in Champions League in programma a Istanbul martedì contro il Fenerbahce. A.G.

Monumento alle vittime del Covid: "Un angelo a ricordo dei nostri cari" - La statua dell’angelo di bronzo con le braccia aperte che ricorda le vittime del Covid è stata posta all’ingresso della piazza con lo sguardo verso via Europa. La targa sul piedistallo recita così, ...ilgiorno

Infortunio Orro meno grave del previsto. Escluse fratture - Infortunio di Alessia Orro meno grave del previsto: esami escludono fratture alla caviglia destra. Tempi di recupero ancora incerti prima della semifinale di Champions League contro il Fenerbahce.ilgiorno

Volley femminile A1: Egonu e Sylla spingono Milano, ma Scandicci resta davanti. Infortunio Orro: ecco come sta - Volley femminile, 25ma giornata in Serie A1: Conegliano, Scandicci e Milano non perdono colpi, problema per Orro. Vince anche l'Itas Trentino di Mazzanti.sport.virgilio