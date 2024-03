Infortunio Kalulu | tegola Milan! Era appena tornato | i tempi di recupero

(Di lunedì 18 marzo 2024) La stagione delcontinua a giocarsi su due piani paralleli. Se in campo i rossoneri stanno ottenendo ottimi risultati sia in campionato che in Europa League, in infermeria la partita sembra ben più complicata. Dalla sfida contro il Verona di domenica pomeriggio è arrivata una brutta notizia: l’di. Ennesimo stop della stagione per i rossoneri. IdidiDifesa delmartoriata dai problemi fisici. Pierreerada un lungoche lo aveva tenuto fuori nei mesi finali del 2023. Nella sfida contro il Verona ha accusato un problema al ginocchio destro che gli esami clinici effettuati oggi hanno determinato in una distrazione del ...

