Infortunio Kalulu | quando potrebbe rientrare? Ecco quanto durerà lo stop

Milan, Infortunio Kalulu: le condizioni del difensore francese - Pierre Kalulu, difensore del Milan, è uscito all’intervallo della sfida vinta per 3-1 contro il Verona lasciando spazio a Gabbia. Il francese ex Lione era rientrato da poco dall’infortnio ed era alla ...calcionews24

Kalulu, problemi a un legamento: out un mese. Maignan è okay - Per il difensore del Milan "distrazione del collaterale mediale". Nessun guaio muscolare per il portiere, che è partito per gli impegni con la nazionale francese ...gazzetta

Calcio: Milan. Distrazione legamento collaterale mediale per Kalulu - Il giocatore si è fatto male durante la gara col Verona MILANO (ITALPRESS) - Non c'è pace per Pierre Kalulu, costretto nuovamente a fermarsi per l'Infortunio rimediato col Verona. Il Milan fa sapere ...sport.tiscali