Infortunio Ebuehi | il comunicato dell’Empoli

(Di lunedì 18 marzo 2024), brutte notizie per l’Empoli: ecco il risultato degli esami medici per il difensore nigeriano Brutte notizie in casa Empoli dopo l’dirimediato nella sfida contro il Bologna. Gli esami medici infatti evidenziano una lesione parziale del crociato anteriore, costringendo quindi il calciatore ad un lungo stop. Di seguito ildel club «Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Tyronne, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore, dopo esser stato sottoposto ad una prima valutazione specialistica per stabilire il percorso di recupero, ha iniziato i trattamenti ...

