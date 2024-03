Indiano ucciso a coltellate | restano in carcere i sei connazionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024)ini sei indiani fermati per aver concorso all’omicidio di Ranjit Singh, 51 anni, anche luila sera della vigilia dello scorso Natale in un parcheggio di via Milano a Brescia, per motivi dovuti a rapporti lavorativi deteriorati e una vendetta maturata dall’ex datore di lavoro di Singh. L’arresto dei sei presunti autori del fatto è stato convalidato, anche se davanti al giudice tre sono restati in silenzio e tre hanno negato ogni responsabilità. Nei confronti di cinque loro – tutti fra i 20 e i 30 anni – il gip del tribunale di Brescia ha motivato la custodia inevidenziando il pericolo "attuale e concreto di una loro fuga", fuga che si era già verificata per quattro di loro a 48 ore dall’omicidio, quando erano scappati in Germania ...