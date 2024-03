Incidente mortale lungo la Flacca | la vittima aveva appena 30 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Si chiamava Dhurim Shini, il ragazzo di 30, di origini albanesi, morto ieri nell’la. Viveva con la famiglia proprio a Gaeta ed era molto conosciuto. Lo scontro, tra le sua Smart ed un’Opel Astra, verificatosi ieri seralaa Gaeta non gli ha dato scampo. Il giovane, al volante di una Smart si è scontrato con l’auto su cui viaggiavano due donne di 57 e 86e per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto violentissimo e frontale si è verificato all’altezza della contrada Catena nel tratto urbano dell’arteria e non ha lasciato scampo al giovane. Le due donne soccorse dal 118 sono state invece ricoverate al Dono Svizzero di Formia. Lachecompiuto ...