Incidente mortale Casilina | trovato senza vita il quarto uomo a bordo auto rubata

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – E' stato, a 300 metri dal luogo dell'avvenuto sabato sera in via, ildella Bmwche si è ribaltata all’altezza del comune di Segni, al km 52.500, in direzione Anagni-Colleferro, prendendo fuoco subito dopo. Si tratta di un 33enne albanese, connazionale degli altri