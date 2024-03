Incidente in autostrada A1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano | coinvolte due auto | code e traffico in tilt

Davvero terribile quanto successo nelle scorse ore. Un incredibile Incidente ha causato la morte di una giovane sull’ auto strada . La dinamica dei fatti è assurda e mai come in questo caso si può ... (caffeinamagazine)

Incidente tra due auto in autostrada. Chiuso il tratto tra Frosinone e Ceprano - Incidente tra due auto sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Questa mattina, poco dopo le 8, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, a causa dello scontro, ...ciociariaoggi

Frosinone, scontro frontale in autostrada sulla corsia mobile: feriti e traffico in tilt - Grave Incidente in autostrada, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, poco dopo le 8:30 di questa mattina, 18 marzo 2024. Ad impattare frontalmente in direzione Nord, su una corsia mobile ...ilmessaggero

Investe in autostrada sull'A24 quattro cinghiali, il mezzo va a fuoco e lui si salva lanciandosi fuori dall'abitacolo - In autorstrada si schianta contro 4 cinghiali che attraversano. E' successo ieri sera, alle 21,40 circa, nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, al km 142 dell'autostrada ...ilgazzettino