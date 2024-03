Inchiesta sulla vendita del Milan | parte degli atti trasmessi alla Procura Figc | cosa può succedere

La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , imputato nel processo legato all'acquisto della famosa casa a Montecarlo . Non solo; la Procura ha chiesto 9 ... (panorama)

Il salmone degli allevamenti intensivi è meglio non mangiarlo. L'Inchiesta della BBC smaschera i danni della produzione - Pur essendo uno dei più comuni sulle nostre tavole, il salmone oggi, se allevato in maniera intensiva, è meglio non mangiarlo più. È questo in sostanza ciò che conclude la nuova Inchiesta della BBC ...gamberorosso

Inchiesta sulla vendita del Milan, i pm inviano il decreto di perquisizione alla Procura FIGC - I pm milanesi, su richiesta della Procura della FIGC, hanno trasmesso uno degli atti inerenti l'indagine sul Milan, il decreto di perquisizione ...notizie.virgilio

Vendita Milan, novità in arrivo: è successo oggi - L’Inchiesta sulla vendita del Milan ha scosso l’ambiente rossonero. Inoltre oggi c’è stato un importante passaggio di informazioni. Il Milan ha il suo sguardo diviso in due, quasi avessi subito una ...spaziomilan