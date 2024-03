Inchiesta Perugia | Lollobrigida | “Spiato da ministro e anche prima | rischio per democrazia”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilal Forum dell'Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione: "Al prossimo Consiglio Ue si tornerà a parlare di agricoltura grazie all'Italia" "Certamente la rielezione di Putin in elezioni che non so quanto siano state condizionate dal clima che comunque si respira in Russia, con un atteggiamento di un autocrate che fa delle sceltemolto