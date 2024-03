Inchiesta Milan | Salvini | “Mi auguro la magistratura si muova con elementi solidi | altrimenti fanno un danno”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Matteo, a margine del convegno ‘Guidare il Cambiamento, Innovazione e Sostenibilita’ per il trasporto pubblico locale del XXI secolo’, risponde anche a una domanda riguardo l’sulla cessione del: “Io ho già le mie inchieste, sono imputato nei miei processi, quindi mi è difficile commentare i processi sull’urbanistica ao o sulle quote azionarie del. Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, miche se lasi muove o per ilo per i palazzi ao, siconassolutamente. Perchéildio, dell’Italia, del ...

Michele Criscitiello ha parlato dell' Inchiesta sul Milan , di Elliott e non solo. Ecco il parere del noto giornalista su sportitalia.it (pianetamilan)

Michele Criscitiello ha parlato dell' Inchiesta sul Milan , di Elliott e non solo. Ecco il pare re del noto giornalista su sportitalia.it (pianetamilan)

Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l’insulto a Juan Jesus: cosa rischia adesso - sono addirittura arrivate diverse minacce di morte Cosa rischia il Milan in Serie A e Champions per l'Inchiesta Elliot-RedBird: possibili penalizzazioni La Procura Federale non ha ancora ricevuto ...youmedia.fanpage

Inchiesta urbanistica, Salvini: "Mi auguro che la procura abbia elementi assolutamente solidi" - Il ministro delle infrastrutture ha detto di non avere elementi per commentare le inchieste, ma ha detto di essere a disposizione per risolvere la questione ...milanotoday

Milan, senti Salvini: 'Mi auguro la magistratura si muova con elementi solidi' - `Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente.calciomercato