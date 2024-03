In Piemonte niente campo largo Conte | Dal Pd fuga in avanti Corriamo soli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ognuno per sè, almeno in. "Il M5s designerà un proprio candidato", annuncia Giuseppe. Che finisse così, cioè senza il Pd, in realtà il leader grillino lo aveva già fatto capire qualche giorno fa. Oggi però è arrivata la conferma nel corso di una diretta social in cui l'ex premier ha attaccato Giorgia Meloni e il suo governo, se l'è presa con Carlo Calenda, prima di passare al tema delle alleanze sui territori. Chiusa la pratica lucana – "Marrese è un nome di cui siamo soddisfatti" –ha spiegato le ragioni che hanno reso impossibile replicare un accordo. "È di queste ore una svolta indove abbiamo lavorato con il Pd sempre con generosità, abbiamo avuto difficoltà oggettive a convergere su alcuni punti programmatici", ha detto l'avvocato di Volturara Appula. Il problema principale arriva da ...