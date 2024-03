In Piemonte il M5s andrà da solo | Conte | «Avremo un nostro candidato» Calenda | «Hai domato il Pd con i tuoi veti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Continuano a delinearsi gli schieramenti in vista delle elezioni regionali che da aprile fino all’autuno vedranno i partiti sfidarsi dal nord al sud. Il prossimo voto sarà in Basilicata, dove Partito democratico e 5 Stelle hanno infine trovato un accordo su Piero Marrese, con Italia Viva e Azione che appoggeranno invece ildi centrodestra. Una scelta sconfessata anche da Gianni Pittella, ex europarlamentare Pd, il cui fratello Marcello è importante dirigente lucano di Azione: «In verità pensavo fosse chiaro il mio pensiero e cioè che non mi riconosco nella scelta di Azione in Basilicata». Ma il matrimonio tra i due principali partiti di opposizione non è riuscito ovunque. Così in, dopo mesi di trattative infruttuose, i dem hanno scelto di presentare l’assessora comunale di Torino Gianna Pentenero. Una «fuga in avanti», l’ha definita ...