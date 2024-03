In Italia il congedo di paternità è più che triplicato | chi ne usufruisce di più vive al Nord e ha un reddito più alto

Secondo l'elaborazione di Save the Children dei nuovi dati INPS e diffusi oggi, alla vigilia della Festa del Papà del 19 marzo, in Italia , anche se rimane un forte squilibro di genere tra i genitori ... (fanpage)

In Italia è ancora viva una "mentalità sessista di cui alcuni pensano che ci siamo liberati, ma in realtà non è affatto così": lo dice a Fanpage.it la senatrice del M5s Alessandra Maiorino, che ha ... (fanpage)