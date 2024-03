In Georgia si avvicinano le elezioni Mosca lo sa | ed è pronta ad agire

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il 2024 sarà un anno elettorale anche per la. Nell’ottobre di quest’anno il popolo del Paese caucasico si recherà infatti alle urne per eleggere i centocinquanta membri del nuovo parlamento. Un processo che, come tanti altri nel mondo, si teme possa essere influenzato da. Il 27 febbraio la presidentena Salome Zourabichvili ha espresso preoccupazione per le possibili interferenze russe nelle prossimeparlamentari, soprattutto attraverso attacchi informatici e propaganda, aggiungendo che i gruppi filorussi in(anche se non si dichiarano apertamente tali) stanno ricevendo il sostegno del Cremlino per diffondere la propaganda anti-occidentale. L’edizione del 2017 della Strategic Defense Review di Tbilisi ha ufficialmente riconosciuto il soft power russo come una ...