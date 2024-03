In Francia una settimana breve per i lavoratori divorziati La proposta del governo fa discutere

In Francia l’Assemblea Nazionale ha approvato una proposta di legge che punta a penalizzare la “fast fashion” ovvero la moda usa e getta , con indumenti che hanno un ciclo di vita molto breve e ... (ilfattoquotidiano)

Trent’ anni di squalifica per aver Picchia to l’arbitro : è molto più che esemplare la pena comminata a un giocatore dei campionati amatoriali di calcio in Francia . Mentre la Ligue 1 è stata al centro ... (sport.quotidiano)

Dalla Francia a Casal di Principe per omaggiare Don Diana - Sono i membri dell'associazione che riunisce i parenti delle vittime della criminalità organizzata in Francia. Motivo del loro viaggio anche lo studio della legislazione italiana contro le mafie.rainews

Quattro giorni su sette: la Francia valuta la settimana corta per i divorziati - Una riflessione, che si lega molto al desiderio, molto sentito in Francia, di migliorare la qualità di vita dei cittadini, mettendo in campo cambiamenti che prima del Covid erano considerati ...ilgiornale

La Francia punta sulla settimana corta: «Quattro giorni lavorativi, non solo per genitori e divorziati» - Il Governo prepara la sperimentazione, e precisa: «Settimana in 4 giorni, ma le ore lavorate saranno le stesse» ...unionesarda