“In Europa per Bergamo” | Malanchini candidato a Strasburgo | “Orgoglioso di rappresentare la Lega”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Gorlago. Una candidatura e una rappresentanza che si leghi sempre di più con il territorio e i cittadini, questo il monito principale trasmesso dallanella presentazione del suo nuovo, Giovanni, alle europee del prossimo giugno. Il consigliere regionale in carica, nonché ex sindaco di Spirano, approda ai nastri di partenza per la corsa adopo il dietrofront di Marco Zanni, attuale parlamentare, fedelissimo di Salvini. “La scelta di Giovanni, condivisa da tutti, sancisce la volontà di una candidatura radicata sul territorio – spiega Fabrizio Sala, segretario provinciale delladi-. Schieriamo uno dei ‘big’ dellaorobica, è sempre stato in grado di creare forti consensi, per questo ne ...

Ventotene – Promosso dal Ministero dell’istruzione e del Merito e, in particolare, dal dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dalla direzione generale per gli ordinamenti ... (temporeale.info)

Ventotene – Promosso dal Ministero dell’istruzione e del Merito e, in particolare, dal dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dalla direzione generale per gli ordinamenti ... (temporeale.info)

La dissidenza cubana, 'servono cambiamenti o finirà in tragedia' - Si legge sul portale dell'organizzazione non governativa della dissidenza con base in Europa. "Il popolo cubano ha vissuto per decenni ingannato dalla promessa di un futuro migliore che non è arrivato ...ansa

Roma, è super De Rossi, Garzya: “Con Mou giocatori ingabbiati, ma ora sono esplosi. Roma è grande e Daniele è un pezzo di questo club” - Ora i capitolini sono una delle pretendenti più accreditate per la corsa Champions e vogliono continuare a sognare anche in Europa League. Per commentare il momento della Roma, la vittoria con il ...tag24

Spalletti: “Da quel che mi ha detto Acerbi non è razzismo, ma serve attenzione. Juan Jesus Non mi ha risposto al telefono” - Quella mancata di Immobile sa molto di bocciatura: sembra difficile che il centravanti della Lazio possa recuperare posizioni in tempo per l'Europeo: "Non prendo in giro nessuno, è un momento in cui ...repubblica