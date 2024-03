In Basilicata Azione sosterrà il centrodestra | l’ex governatore Pittella | “Per Pd e M5s dovevamo morire come gli ebrei”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 18 marzo 2024): “Per Pd e M5sgli” “Per Pd e M5Sgli”: sono le dichiarazioni shock di Marcelloin un audio inviato ai suoi sostenitori in cui motivava la scelta didi sostenere il presidente uscente in, Vito Bardi. “C’è proprio un’a far male, a far. Sapete quando deportavano glie dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono uno che deve” affermanell’audio., exdellaper il ...