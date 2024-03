In arrivo nuove regole in Area B e C a Milano | dall’1 ottobre 2024 scattano limiti per moto e scooter

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'1entreranno in vigore lelimitazioni perperB eC a. Non potranno più entrare nelle Ztl i mezzi a due ruote conre a due tempi Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina, a quattro tempi, Euro 0 e 1. Iciclisti, però, protestano.

L'articolo In arrivo nuove date per “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra” sembra essere il primo su L'Opinionista. (lopinionista)

Gioco d’azzardo online , piaga sociale con ricadute pesantissime in termini di salute e sicurezza per la collettività. E’ in discussione in Parlamento il riordino del settore e già irrompe ... (thesocialpost)

A Bologna il 21 marzo al Galliera Omaggio a Claudio Lolli - "Uno sforzo perché Lolli non sia dimenticato e far sì che il suo messaggio poetico e musicale continui a circolare il più possibile arrivando anche alle nuove generazioni". Così il sassofonista Danilo ...ansa

Car sharing a Bari, in quindici mesi 18mila noleggi: in arrivo nuove auto elettriche - Fiore 19.57, marchio tutto 'made in Puglia', sbarca all'aeroporto di Bari con un nuovo corner store.virgilio

Ida Platano, bacio con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Nuova esterna e nuovo confronto in studio - Dopo la decisione di restare solo con Mario Cusitore e Pierpaolo per i quali prova un interesse che, tuttavia, non convince tutti, in primis Tina Cipollari, Ida Platano potrebbe chiedere l’arrivo di ...ilsussidiario