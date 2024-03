Imparare il tedesco è più facile L’esperienza di Federica grazie al gemellaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ha fatto rientro a San Vincenzo dopo quasi tre mesi in Germania, a Pfarrkirchen, doveagli ottimi rapporti tra i due Comitati delha potuto perfezionare l’apprendimento della lingua tedesca affrontando diverse esperienze di tirocinio. Protagonista è stata la sanvincenzinaAugello, 26 anni, laureata in Scienze Agrarie. Un’avventura nataai rapporti che negli anni si sono creati tra le due località, in grado di consentire adi poter contare sull’amicizia, il supporto e il sostegno degli amici tedeschi di San Vincenzo. In questi giorni è stata salutata e ricevuta in Comune dal sindaco Paolo Riccucci, insieme al presidente del Comitato Gemellaggi Piero Bientinesi. "che ha vissuto– spiega il sindaco Paolo ...

La recensione di Babbel, per chi con le lingue fa sul serio - Ma questo non significa che Imparare altre lingue non sia importante per viaggiare ... Voi però potete scegliere anche fra francese, tedesco, italiano, russo, portoghese, turco, olandese, svedese, ...techprincess

Lara Gut-Behrami vince la Coppa del mondo di sci assoluta: chi è - italiano e francese (parlati in famiglia), tedesco (per comunicare all’interno della squadra svizzera, anche se lei ha il suo team privato e qua e là ci sono state frizioni con l’entourage), inglese e ...corriere

Studiare (quasi) gratis in Germania, pronto il bando - Andare all'estero, ospiti di una famiglia del posto, per Imparare la lingua sul campo ... Quasi tutto compreso: organizzazione, vitto e alloggio, corso di tedesco con esame per la certificazione B2 o ...rainews