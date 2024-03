Immagazzinare energia rinnovabile | un pallone alla volta

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Una soluzione innovativa in Sardegna La Sardegna centrale, sebbene non considerata un luogo di grande innovazione, sta ospitando un progetto rivoluzionario a Ottana. In un'ex area petrolchimica si sta sviluppando una tecnologia basata sull'anidride carbonica, la chiave per contrastare il cambiamento climatico. Energy Dome: un aiuto per il mercato elettrico locale Energy Dome, una start-up con sede a Milano, ha creato un impianto dimostrativo di accumulo diin Sardegna. Graziegrande quantità di luce solare presente sull'isola, è possibile comprimere anidride carbonica in un liquido durante il giorno e utilizzarla per generare elettricità durante la notte.