“Imbarazzante” Daniele di Uomini e Donne | è già rivolta | cosa ha fatto in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo Brando spazio a. E finalmente, dopo l’annuncio di qualche giorno fa, è andata in onda la puntata dedicata al nuovo tronista. Trentatré anni e modello da dieci, è di Napoli ma è appena ritornato da New York dove ha lavorato e quindi vissuto negli ultimi tempi. Nel dating show di Maria De Filippi spera di trovare la persona giusta ma aveva subito messo in guardia sul suo carattere forte le ragazze. “Non è timido ed è molto spiritoso”, aveva detto Maria De Filippi annunciando l’ingresso del nuovo tronista nellodi. E dopo le presentazioni, finalmente si è venuti al sodo. Ma la prima impressione del pubblico di Canale 5 su, anche se è presto per dirlo visto che è appena arrivato, non è stata delle ...