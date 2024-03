Ilaria | Platinette e il bodyshaming su Raiuno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) È polemica per quanto successo aCapponi, modella 34enne, già terza a Miss Italia nel 2007, nella puntata di sabato di Italia sì, in onda su, condotta da Gianluca Semprini vista l’assenza di Marco Liorni. Come opinionisti c’erano Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi, in arte. A far discutere un commento di quest’ultimo che al termine della puntata ha parlato del fisico della modella, dicendo in sottofondo: "Ha il c..o basso, però". La frase, che è stata tagliata da Rai Play, ha provocato alcune reazioni indignate, anche perché Capponi era andata a parlare in trasmissione dei disturbi alimentari di cui ha sofferto. Nel corso della puntata Capponi ha ricordato che Mariotto, che era giudice durante il concorso di Miss Italia al quale aveva partecipato, la misurò col metro per poi sottolineare che era troppo grassa.