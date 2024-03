Ilaria Capponi parla di anoressia su Rai1 | Platinette commenta | «Ha il c**lo basso» Poi si scusa | irriverente scemenza E Mariotto resta in silenzio

L’ex modella era andata alla trasmissione Italia Sì per parlare di disturbi alimentari ma in studio ci sono stati commenti fuoriluogo sul suo aspetto fisico (repubblica)

Ilaria Capponi, ex modella, ha deciso di raccontare la sua storia in diretta su RaiUno a ItaliaSì. Il programma però, eccezionalmente condotto da Gianluca Semprini e non da Marco Liorni, non l’ha ... (ilfattoquotidiano)