Ilaria Capponi e il body shaming su Raiuno | «Mi chiamano grassa e curvy | porto la taglia 42 ma alle agenzie non va bene»

(Di lunedì 18 marzo 2024)è l’ex modella che ha denunciato le costrizioni del mondo della moda, raccontando che un’agenzia le aveva chiesto di perdere unanonostante fosse una 42. Ha partecipato a ItaliaSì super parlare delle difficoltà a rientrare nei canoni fisici delledi moda. Ma durante la trasmissione è stata oggetto dida parte di Guillermo Mariotto, stilista del marchio di abbigliamento lecchese Gattinoni, e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Mariotto ha detto che le modelle è «meglio vestirle che dar loro da mangiare» dato che «mangiano come le cavtte perché comunque sono alte». Quandopartecipò a Miss Italia nel 2007 tra i giudici c’era anche lo stilista, che la giudicò, metro alla mano ...

Ilaria Capponi e il bodyshaming in Rai: «Platinette Nessuna battuta infelice, ha sbagliato. Tante mie colleghe per anni sottopeso oggi non riescono ad avere figli» - Era andata in tv, dopo il suo addio alle passerelle, per parlare di quanto siano pericolosi i canoni imposti dalla moda: si professa l’inclusione ma sfilano solo modelle taglia 40 alte almeno 175 cent ...msn

Ilaria, Platinette e il bodyshaming su Raiuno - Polemica per commento sessista su fisico modella Ilaria Capponi durante Italia sì su Raiuno. Frase di Platinette tagliata da Rai Play. Reazioni indignate.quotidiano

Platinette fa una battuta infelice a Italia Si, la Rai la censura e poi lei chiede scusa sui social - Nel corso del programma, Ilaria Capponi ha raccontato il suo cammino nel settore della moda, sottolineando come le sue misure e l’aspetto fisico abbiano spesso influenzato le opportunità professionali ...baritalianews