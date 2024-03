Il Vomero in epoca romana | nuovi ritrovamenti nella villa Floridiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Durante i recenti lavori di ripulitura delle “Grotte a finte rovine” dellanel quartiere, a Napoli, sono avvenute importanti scoperte archeologiche. Le grotte, risalenti al XIX secolo, sono state oggetto del progetto di ricerca NesIS (Neapolis Information System) che punta a realizzare la carta archeologica dei quartieri dell’area occidentale di Napoli e mirato a verificare la presenza di preesistenze dinell’area, a cura dei professori Marco Giglio e Gianluca Soricelli, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania e con la partecipazione di studenti dell’Università di Napoli ‘L’Orientale’. I lavori di pulizia delle superfici murarie, informa il Mic in una nota, finalizzati alla preparazione dell’area per il rilievo mediante laser scanner, ...