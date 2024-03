Il Volley Bergamo 1991 non riesce a strappare punti a Novara Ko anche Cuneo | distanze invariate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024). Non arrivano dache avrebbero potuto muovere la classifica del. In tre set la squadra di coach Bigarelli si spegne alla distanza, dopo essere rimasta in partita di fatto solo nel primo. “Abbiamo continui alti e bassi e non riusciamo a reagire nei momenti di difficoltà. Purtroppo questo è stato il mood di questa stagione. Ora però dobbiamo fare di più in queste ultime due partite” ha affermato l’allenatore modenese. A tenere ancora aperto ogni discorso, al momento, è la sconfitta di, che ha perso il derby contro Chieri per 0-3 e non ha incrementato lein classifica: 18 con 7 vittorie i piemontesi, 15con 4 vittorie. Gennari e compagne restano ora appese alla speranza in ...